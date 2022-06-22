Губерниев — о Шестёркине: огромный респект — быть среди мощных вратарей НХЛ лучшим из лучших

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал обладателем награды «Везина Трофи», вручаемой лучшему вратарю сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Губерниев — о Шестёркине: огромный респект — быть среди мощных вратарей НХЛ лучшим из лучших
  • РИА Новости

«Это гордость за страну, за Россию. Быть среди хоккейных богов, среди мощных вратарей лучшим из лучших — огромный респект! Это наш, российский голкипер, наша школа, которая по-прежнему лучшая на планете», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

26-летний хоккеист стал третьим россиянином в истории, получившим награду. До него это удавалось только Сергею Бобровскому (в 2013 и 2017 годах) и Андрею Василевскому (2019).

В сезоне-2021/22 россиянин провёл 53 матча, в шести из которых он оставил свои ворота в неприкосновенности. В среднем он отражал 93,5% бросков, пропуская 2,07 шайбы за матч.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что Шестёркин достоин награды самого ценного игрока НХЛ.

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