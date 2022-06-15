Третьяк считает, что Шестёркин достоин награды самого ценного игрока НХЛ

Короткая ссылка
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин достоин награды самого ценного игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я бы дал Шестёркину «Харт Трофи». Но как решит НХЛ, сказать трудно. Игорь прогрессирует год за годом», — цитирует Третьяка «РБК Спорт».

По его словам, игра 26-летнего голкипера — очередное подтверждение высокого уровня российской вратарской школы.

В шестом матче серии «Тампа» на своём льду одержала победу над «Рейнджерс» (2:1). В составе победителей дублем отметился Стивен Стэмкос.

Таким образом, «Тампа» обыграла в серии «Рейнджерс» со счётом 4-2. В финале Кубка Стэнли команда сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Ранее Шестёркин сообщил о желании отдохнуть после плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить