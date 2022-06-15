Третьяк считает, что Шестёркин достоин награды самого ценного игрока НХЛ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин достоин награды самого ценного игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я бы дал Шестёркину «Харт Трофи». Но как решит НХЛ, сказать трудно. Игорь прогрессирует год за годом», — цитирует Третьяка «РБК Спорт».

По его словам, игра 26-летнего голкипера — очередное подтверждение высокого уровня российской вратарской школы.

В шестом матче серии «Тампа» на своём льду одержала победу над «Рейнджерс» (2:1). В составе победителей дублем отметился Стивен Стэмкос.

Таким образом, «Тампа» обыграла в серии «Рейнджерс» со счётом 4-2. В финале Кубка Стэнли команда сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Ранее Шестёркин сообщил о желании отдохнуть после плей-офф НХЛ.