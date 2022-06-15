Шестёркин: я сыграл 20 матчей за 40 дней, хочу немного отдохнуть

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о желании отдохнуть после плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Я был потрясён, когда проснулся и понял, что сыграл 20 матчей за 40 дней. Всё, чего я сейчас хочу — это немного отдохнуть, может быть, две недели. А после этого продолжить усердно работать», — цитирует Шестёркина Lohud.

В шестом матче серии «Тампа» на своём льду одержала победу над «Рейнджерс» (2:1). В составе победителей дублем отметился Стивен Стэмкос.

Таким образом, «Тампа» обыграла в серии «Рейнджерс» со счётом 4-2. В финале Кубка Стэнли команда сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Ранее тренер «Рейнджерс» заявил, что они проиграли, но Шестёркин был великолепен.