Эпоха возрождения: два паса Кучерова и 37 сейвов Василевского помогли «Тампе» сократить отставание в финале Кубка Стэнли

Российские хоккеисты помогли «Тампа-Бэй» одержать победу над «Колорадо» в третьем матче финала Кубка Стэнли. Никита Кучеров записал на свой счёт две голевые передачи и не только сравнялся с Кейлом Макаром в гонке бомбардиров, но и набрал более 25 очков в третьем розыгрыше плей-офф подряд. В свою очередь, Андрей Василевский отразил 37 бросков по воротам и прервал серию соперника из 11 встреч с тремя и более голами.

Разгромное поражение во втором матче финала Кубка Стэнли не только серьёзно ударило по эмоциональному состоянию «Лайтнинг», но и поставило их в крайне сложное положение. Подопечным Джона Купера было необходимо кровь из носу брать верх в первой домашней встрече — в противном случае ситуация могла стать безвыходной. За всю историю НХЛ лишь четырём командам удавалось отыграться со счёта 0:3, при этом только один раз это происходило в решающем раунде плей-офф. В 1942 году хоккеисты «Торонто» совершили камбэк в серии с «Детройтом» и завоевали свой четвёртый титул.

Интриги противостоянию добавляло то, что соперники подходили к нему, имея в активе рекордные победные серии. «Колорадо» оказывалось сильнее в семи гостевых встречах розыгрыша подряд, а «Тампа-Бэй» — в семи домашних, что было лучшим результатом в истории обоих клубов. И вряд ли кто-либо из них был согласен расстаться с возможностью упрочить своё наследие. Особенно это касалось «Эвеланш» — очередной выигрыш позволял им выйти на чистое второе место. Лишь «Лос-Анджелесу» в 2012 году удавалось брать верх дома на протяжении большего числа матчей — десяти.

Всё указывало на то, что именно у «Колорадо» больше шансов на успех. К игровым проблемам «Тампы» добавилось и отсутствие Брэйдена Пойнта. Недавно восстановившийся после травмы канадец пропустил утреннюю раскатку и впоследствии не попал в заявку — его сменил Райли Нэш. Помимо форварда, занятие пропустил и Андрей Василевский, правда, его выход на лёд не вызывал сомнений, пусть россиянин и пропустил 11 шайб за две предыдущие встречи.

А уже к девятой минуте самый ценный хоккеист прошлогоднего плей-офф дважды не смог выручить партнёров. Но если гол Валерия Ничушкина был отменён из-за офсайда, то точный бросок Габриэля Ландескога засчитали. Как и в большинстве случаев, российского вратаря нельзя было назвать виноватым. Защитники «Лайтнинг» вновь забыли о необходимости «чистить пятак» и позволили шведу буквально завезти шайбу в сетку. По пути он въехал и в Василевского, но судьи не отреагировали на недовольство голкипера и указали на центр.

Могло показаться, что собравшимся на «Амали Арене» фанатам придётся стать свидетелями очередного поражения своей команды, но на этот раз та не посыпалась после первой неудачи. И пусть хозяевам вновь не удалось завершить период с положительной разницей бросков, зато сразу две из 12 попыток были точными. Сначала Энтони Чирелли в эффектном стиле переиграл Дарси Кемпера в ближнем бою и завершил молниеносную контратаку, а всего 111 секунд спустя в сходной манере отличился Ондржей Палат. Чех перехватил небрежную передачу оппонента, обыгрался со Стивеном Стэмкосом и вывел «Тампу» вперёд. В этом эпизоде также поучаствовал Никита Кучеров. Россиянин не был отмечен в протоколе, но внёс важный вклад. Именно он увёл за собой одного из защитников и дал больше свободы одноклубникам.

И как стало понятно впоследствии, Кучеров лишь разогревался. В середине второго периода, отметившись двумя результативными передачами, он напомнил, почему является одним из лучших бомбардиров Кубка Стэнли и претендентом на «Конн Смайт Трофи». К этому моменту противники успели обменяться точными попаданиями. Сначала Ник Пол увеличил преимущество «Лайтнинг» до двух голов, а три минуты спустя Ландеског оформил дубль. Причём ассистировали ему вновь Микко Рантанен и Кейл Макар, вышедший на чистое третье место по очкам в плей-офф (7 + 19).

Однако через менее чем семь минут его догнал Кучеров. Сначала тот вырезал точнейший пас на находившегося напротив ворот Стэмкоса и позволил капитану «расстрелять» Кемпера, а затем разыграл двоечку с Патриком Маруном. Габаритный форвард здорово разобрался в эпизоде и с неудобной руки отправил шайбу точно в ближнюю девятку. Это позволило Никите не только обойти Лэрри Мёрфи и взобраться на 28-е место по очкам в плей-офф, но и подняться на 15-ю строчку по числу матчей с двумя и более результативными действиями в финале (семь). При этом среди действующих игроков он вышел в лидеры, обогнав Сидни Кросби и Патрика Кейна.

Кроме того, Кучеров стал четвёртым хоккеистом в истории, кому удавалось набирать 25 и более очков в трёх розыгрышах Кубка Стэнли подряд. До него таким могли похвастаться лишь легендарные Уэйн Гретцки, Майк Босси и Брайан Троттье.

При счёте 2:5 в пользу соперника главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар решил произвести рокировку и выпустил запасного голкипера Павла Францоуза, но этот ход себя не оправдал. Сохранить ворота в неприкосновенности тому удалось лишь на протяжении трёх с половиной минут, после чего в сетке оказалась очередная шайба. «Тампа-Бэй» впервые за шесть матчей реализовала численное преимущество, а голом отметился Кори Перри. Таким образом, канадцу первому в истории удалось забить в финале за четыре разные команды. Ранее он отличался в составе «Анахайма», «Далласа» и «Монреаля».

В третьем периоде противники не сумели поразить ворота друг друга, в чём во многом была заслуга вратарей. Но если Францоуз совершил лишь пять сейвов, то Василевский вновь был вынужден трудиться в поте лица. Только за последние 20 минут он отразил дюжину бросков, а общее число спасений составило 37. Причём самое запоминающееся было оформлено ещё по ходу первого отрезка. Тогда он сначала среагировал на наброс Макара, а затем в эффектном шпагате не позволил забить Джей Ти Компферу.

Тем не менее концовка была омрачена не только дракой, но и травмой Кучерова. Один из худших игроков матча по показателю полезности, Девон Тейвз, решил выместить злость на лидере оппонентов и ударил его в спину, заставив того покинуть площадку. Некоторое время Никита пытался прийти в себя и даже потревожил Францоуза, но затем всё же отправился в подтрибунку. Правда, агрессивные действия канадца могли иметь и другое объяснение. Ранее сам россиянин очень жёстко впечатал в борт защитника Джоша Мэнсона.

Так или иначе «Тампа» одержала важнейшую победу над «Колорадо» со счётом 6:2 и сократила отставание в серии, но её перспективы кажутся не такими безоблачными. Если флоридцы легко пережили отсутствие Пойнта, то потеря Кучерова может заметно снизить их шансы на успех в четвёртом матче.