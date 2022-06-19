Избиение чемпионов: Ничушкин оформил дубль и помог «Колорадо» разгромить «Тампу» во втором матче финала Кубка Стэнли

Валерий Ничушкин был признан главной звездой второго матча финала Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Тампа-Бэй». Российский форвард отметился дублем и помог хозяевам одержать одну из самых крупных побед с сухим счётом в истории плей-офф НХЛ. В свою очередь, гости нанесли лишь 16 бросков по воротам соперника за три периода, а Андрей Василевский установил личный антирекорд.

По ходу нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» приучила своих болельщиков к тому, что крайне неудачно выступает на старте серии. На пути к финалу действующие обладатели трофея проигрывали «Торонто» и «Рейнджерс» в первых матчах, а взять верх смогли лишь над «Флоридой», которую в итоге разгромили 4:0. Не преуспели они и в первой игре решающего раунда, пусть и в упорной борьбе, но уступив «Колорадо». Хозяева действовали гораздо агрессивнее в атаке и перебросали гостей более чем в полтора раза (38:23). Под таким натиском не выдержал даже великолепный Андрей Василевский. Сначала он впервые в карьере пропустил три шайбы в первом периоде, а затем не смог помешать отличиться Андре Бураковски в овертайме.

В итоге даже сам тренер «Лайтнинг» Джон Купер признал, что его подопечные неудачно провели первую встречу, но пообещал прогресса во второй. И основания для этого были. За свою историю флоридцы трижды терпели поражения в первом матче финала, но каждый раз брали убедительный реванш во втором. В 2004 году они справились с «Калгари», в 2015-м — с «Чикаго», а пять лет спустя — с «Далласом». И в двух случаях впоследствии выигрывали противостояние. Не удалось справиться лишь с «Блэкхоукс», находившимися на пике формы.

Кроме того, по ходу серии традиционно прибавлял Василевский. Если в стартовых играх он пропускал в среднем 3,99 шайбы, а его коэффициент надёжности составлял 88,4%, то в оставшихся увеличивался кратно (1,9 — 93,9%). В пользу «Тампы» говорили и внезапно возникшие проблемы у хоккеистов «Колорадо». Если Бураковски не посетил лишь одну тренировку «Эвеланш», то Габриэль Ландеског — две, вследствие чего его появление на льду оказалось под вопросом. А ведь именно он трое суток назад стал одним из главных творцов успеха хозяев, записав на свой счёт гол и передачу.

Однако в итоге опасения североамериканских журналистов оказались беспочвенными. Ландеског попал в первое звено «Колорадо», пусть и смотрелся не так впечатляюще, как обычно. В общей сложности швед провёл на льду более 17 минут, но не отметился ни одним результативным действием. Но даже это не помешало хозяевам оформить три безответных гола уже в стартовом периоде. Причём автором первого из них стал Валерий Ничушкин, в первом матче уже успевший поразить ворота Василевского. Россиянин появился на льду во второй спецбригаде большинства и помог реализовать численное преимущество. Защитники «Тампы» проспали рывок форварда на пятак и позволили ему переправить шайбу в сетку.

Забегая вперёд, Ничушкин вновь выступил блестяще и не только был признан первой звездой матча, но и доказал, что является одним из самых недооценённых участников решающего раунда плей-офф. В начале второй двадцатиминутки он снова открылся прямо напротив створа и метким броском прошил Василевского. Если в начале первого отрезка ему ассистировал Бураковски, то в дебюте второго — Микко Рантанен. Это позволило Валерию стать всего лишь шестым хоккеистом за последние 32 года, набравшим более одного очка в первых двух встречах финала. До него эта планка покорялась Рэю Бурку, Рику Токкету, Марио Лемье, Джастину Уильямсу и Крису Куницу.

По большому счёту, к этому моменту исход противостояния был уже предрешён. За первые 25 минут «Лайтнинг» лишь пять раз потревожили Дарси Кемпера и не были похожи на коллектив, способный отыграться с 0:4. Так оно и получилось. К концу второго периода гости имели в активе лишь 11 попаданий в створ, в то время как хозяева забросили пятую шайбу. За грубейшую ошибку в чужой зоне флоридцев наказал Даррен Хельм. 35-летний ветеран совершил сольный проход и в очередной раз застал врасплох Василевского. Замена обескураженного вратаря казалась логичным шагом, однако Купер упрямо отказывался выпускать на лёд его сменщика — Брайана Эллиотта.

Как оказалось впоследствии, ничем хорошим это не закончилось ни для коллектива, ни для голкипера. На третий период «Тампа-Бэй» вышла без каких-либо надежд на камбэк и смотрелась максимально невыразительно. В общей сложности Никита Кучеров и компания лишь пять раз побеспокоили Дарси Кемпера, и это при том, что они дважды имели численное преимущество. Но, как и в предыдущих четырёх встречах, воспользоваться им не удалось.

Более того, действующие чемпионы ещё и позволили соперникам отличиться при игре «четыре на пять». Очередной обрез завершился контратакой, которую хладнокровно реализовал Кейл Макар. Звёздный защитник «Колорадо» забил первый гол в финале Кубка Стэнли, а спустя семь с половиной минут оформил дубль. Правда, на этот раз в большинстве были сами «Эвеланш». Канадец завершил эффектную комбинацию и помог Рантанену отметиться ассистентским хет-триком, а проводившему 100-й матч в плей-офф Василевскому установить личный антирекорд. Ранее он ни разу не пропускал шайб раз за встречу.

В шаге от этого остановилась и «Тампа-Бэй», потерпевшая одно из самых крупных поражений в истории финалов Кубка Стэнли. С большей разницей уступала лишь «Миннесота», в 1991 году проигравшая «Питтсбургу» со счётом 0:8 в ставшем заключительном в серии, шестом матче. Тогда голом и тремя передачами отличился легендарный Лемье, впоследствии получивший награду самому ценному хоккеисту плей-офф.

После финального свистка за Василевского вступились и главный тренер Джон Купер, и капитан Стивен Стэмкос. И хотя вратарь не всегда смотрелся идеально, винить его в провале уж точно не приходилось. Андрей несколько раз выручил партнёров в безнадёжных ситуациях, а подавляющее большинство результативных атак «Эвеланш» возникли вследствие грубых ошибок нападающих и безответственных действий защитников «Лайтнинг». В частности, вновь провалился звёздный Виктор Хедман, чей показатель полезности составил «-3».

Если всё продолжится в таком духе, то Василевский и Кучеров рискуют не только упустить «Конн Смайт Трофи», но и возможность помочь «Тампе» стать командой-династией. Пусть по ходу нынешнего розыгрыша турнира они уже отыгрывались с 0-2 в серии, сделать это в финале будет крайне непросто. В последний раз это удавалось «Бостону» в 2011 году. Тогда «Брюинз» дважды были биты на выезде, но на домашней арене восстановили паритет, а впоследствии взяли верх в семи играх.

Возможно, положительное влияние на флоридцев окажет потасовка, произошедшая незадолго до финальной сирены. В ней приняли участие сразу по четыре хоккеиста с обеих сторон, каждый из которых получил по двойному малому штрафу. Среди удалённых был и Ничушкин, сцепившийся с Эриком Чернаком.