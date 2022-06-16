Бураковски о победной шайбе в овертайме: Ничушкин отдал отличный пас

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Форвард «Колорадо Эвеланш» Андре Бураковски прокомментировал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче финала Кубка Стэнли.
Бураковски о победной шайбе в овертайме: Ничушкин отдал отличный пас
  • AP
  • © John Locher

«Ничушкин отдал отличный пас, мне оставалось только бросить. К счастью, я забил. В тот момент ни о чём не думал, это было какое-то сумасшедшее чувство», — заявил Бураковски после матча.

Встреча в Денвере на стадионе «Болл Арена» завершилась со счётом 4:3 в пользу «Колорадо». Таким образом, команда повела в счёте в серии — 1-0. Следующий матч пройдёт 19 июня.

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