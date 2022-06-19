Василевский стал первым российским вратарём, сыгравшим 100 матчей в плей-офф НХЛ
В эти минуты проходит второй матч финала Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Тампой». Счёт после второго периода — 5:0 в пользу «Колорадо».
Василевский стал первым российским вратарём, которому удалось провести 100 матчей в Кубке Стэнли.
Счёт в серии — 1-0 в пользу «Колорадо». В первом матче команда из Денвера в овертайме обыграла «Тампу» (4:3), при этом она вела по ходу встречи со счётом 3:0.
Ранее сообщалось, что Василевский второй раз подряд пропустил три шайбы в первом периоде в плей-офф НХЛ.