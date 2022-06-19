Василевский стал первым российским вратарём, сыгравшим 100 матчей в плей-офф НХЛ

Короткая ссылка
Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отметился новым рекордом в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В эти минуты проходит второй матч финала Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Тампой». Счёт после второго периода — 5:0 в пользу «Колорадо».

Василевский стал первым российским вратарём, которому удалось провести 100 матчей в Кубке Стэнли.

Счёт в серии — 1-0 в пользу «Колорадо». В первом матче команда из Денвера в овертайме обыграла «Тампу» (4:3), при этом она вела по ходу встречи со счётом 3:0.

Ранее сообщалось, что Василевский второй раз подряд пропустил три шайбы в первом периоде в плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить