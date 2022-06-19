Ничушкин признан лучшим игроком матча с «Тампой» в финале Кубка Стэнли

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Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин признан лучшим игроком второго матча финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Встреча в Денвере на стадионе «Болл Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу «Колорадо». 

В составе победителей двумя забитыми шайбами отметился Валерий Ничушкин. В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ россиянин сыграл 15 матчей, в которых набрал 13 (8 + 5) очков.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдёт 21 июня.

Ранее Андрей Василевский стал первым российским вратарём, сыгравшим 100 матчей в плей-офф НХЛ.

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