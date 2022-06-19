Ничушкин признан лучшим игроком матча с «Тампой» в финале Кубка Стэнли
Встреча в Денвере на стадионе «Болл Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу «Колорадо».
В составе победителей двумя забитыми шайбами отметился Валерий Ничушкин. В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ россиянин сыграл 15 матчей, в которых набрал 13 (8 + 5) очков.
Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдёт 21 июня.
Ранее Андрей Василевский стал первым российским вратарём, сыгравшим 100 матчей в плей-офф НХЛ.