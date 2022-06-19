Василевский установил антирекорд в плей-офф, впервые пропустив семь шайб

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отметился антирекордом во втором матче финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

Встреча в Денвере на стадионе «Болл Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу «Колорадо». Василевский впервые за 100 матчей, которые он провёл в плей-офф НХЛ, пропустил семь шайб.

Таким образом, «Тампа» потерпела самое крупное поражение в финале Кубка Стэнли впервые с 1991 года.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдёт 21 июня.

Ранее главный тренер «Тампы» заступился за Василевского после разгрома от «Колорадо».