Василевский установил антирекорд в плей-офф, впервые пропустив семь шайб
Встреча в Денвере на стадионе «Болл Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу «Колорадо». Василевский впервые за 100 матчей, которые он провёл в плей-офф НХЛ, пропустил семь шайб.
Таким образом, «Тампа» потерпела самое крупное поражение в финале Кубка Стэнли впервые с 1991 года.
Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдёт 21 июня.
Ранее главный тренер «Тампы» заступился за Василевского после разгрома от «Колорадо».