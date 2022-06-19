Дубль Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Тампу» со счётом 7:0

Во втором матче финала Кубка Стэнли команда «Колорадо Эвеланш» на своём льду одержала победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Встреча в Денвере на стадионе «Болл Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев.

В составе победителей двумя забитыми шайбами отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ россиянин сыграл 15 матчей, в которых набрал 13 (8 + 5) очков.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдёт 21 июня.

Ранее Андрей Василевский стал первым российским вратарём, сыгравшим 100 матчей в плей-офф НХЛ.