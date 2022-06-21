Кучеров превзошёл достижение Кейна и Кросби в финалах плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился новым достижение в финальных сериях розыгрышей Кубка Стэнли.

В третьем матче финальной серии «Тампа» на своём льду одержала победу над «Колорадо Эвеланш». Встреча в Тампе на стадионе «Амали Арена» завершилась со счётом 6:2.

Кучеров в матче сделал две голевые передачи. Он вышел на первое место среди действующих игроков по матчам с 2 + очками в финальных сериях. Для него это седьмой такой матч, у Сидни Кросби и Патрика Кейна — по шесть.

Таким образом, счёт в серии — 2-1 в пользу «Колорадо». Четвёртый матч пройдёт 23 июня.

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