Губерниев заявил, что в США прекрасно относятся к русским, если есть коммерческая выгода

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об отношении к россиянам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после второго матча финала Кубка Стэнли между "Колорадо Эвеланш" и "Тампа-Бэй Лайтнинг".
Губерниев заявил, что в США прекрасно относятся к русским, если есть коммерческая выгода
  • РИА Новости

«В «Колорадо» играет MVP серии Ничушкин, в «Тампе» — лучший вратарь мира Василевский. Это я не говорю про Овечкина, Малкина, Панарина, Бобровского. Никто не будет рубить себе руку. Там, где присутствует коммерческая сторона, там американцы прекрасно относятся к русским», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

«Колорадо» на своём льду нанёс разгромное поражение «Тампе» со счётом 7:0. Ничушкин оформил дубль и стал первой звездой матча. Счёт в серии до четырёх побед стал 2–0 в пользу команды из Денвера.

Ранее обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался об игре российского нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина в финальной серии плей-офф НХЛ сезона-2021/22 с «Тампой».

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