Каменский: Ничушкин задает тон игре «Колорадо» в финале плей-офф НХЛ
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«Он один из лидеров «Колорадо», задает тон игре команды, и очень приятно, что он прогрессирует. Хочется пожелать ему и дальше развиваться. Талант у него есть, здоровье есть, дай бог, чтобы обошлось без травм», — цитирует Каменского ТАСС.
Также Каменский высказался об игре российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского, который во втором матче серии пропустил семь шайб.
«Я считаю, что это не его вина. Команда почему-то плохо двигалась, «Колорадо» не дал шансов сопернику поверить в себя. «Тампа» играла гораздо хуже своего соперника», — заключил он.
«Колорадо» на своём льду нанёс разгромное поражение «Тампе» со счётом 7:0. Ничушкин оформил дубль и стал первой звездой матча. Счёт в серии до четырёх побед стал 2-0 в пользу команды из Денвера.
Ранее в НХЛ рассказали, какой зарплаты заслуживает Ничушкин по новому контракту.