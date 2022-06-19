Каменский: Ничушкин задает тон игре «Колорадо» в финале плей-офф НХЛ

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Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался об игре российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22 с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Каменский: Ничушкин задает тон игре «Колорадо» в финале плей-офф НХЛ
  • AP

«Он один из лидеров «Колорадо», задает тон игре команды, и очень приятно, что он прогрессирует. Хочется пожелать ему и дальше развиваться. Талант у него есть, здоровье есть, дай бог, чтобы обошлось без травм», — цитирует Каменского ТАСС.

Также Каменский высказался об игре российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского, который во втором матче серии пропустил семь шайб.

«Я считаю, что это не его вина. Команда почему-то плохо двигалась, «Колорадо» не дал шансов сопернику поверить в себя. «Тампа» играла гораздо хуже своего соперника», — заключил он.

«Колорадо» на своём льду нанёс разгромное поражение «Тампе» со счётом 7:0. Ничушкин оформил дубль и стал первой звездой матча. Счёт в серии до четырёх побед стал 2-0 в пользу команды из Денвера.

Ранее в НХЛ рассказали, какой зарплаты заслуживает Ничушкин по новому контракту.

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