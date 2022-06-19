В НХЛ рассказали, какой зарплаты заслуживает Ничушкин по новому контракту

Американский журналист Майкл Руссо после второго матча финала Кубка Стэнли провёл опрос по поводу того, какой зарплаты заслуживает российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин, у которого подходит к концу контракт с клубом из Денвера.

Как сообщает Руссо в материале для The Athletic, один из влиятельных агентов считает, что россиянин заслуживает оклад в $5 млн, другой — от $4 млн до $5,5 млн, третий выразил мнение, что Ничушкин легко может рассчитывать на соглашение больше чем на $6 млн. Опрошенный тренер при этом сказал, что форвард должен получить контракт более чем на $5 млн.

Напомним, что по нынешнему двухлетнему истекающему контракту Ничушкин получает $2,5 млн за сезон.

Во втором финальном матче плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:0) Ничушкин отметился дублем и был признан лучшим игроком матча.

Ранее тренер «Колорадо» Джаред Бернар заявил, что Ничушкин создан для игры в финале Кубка Стэнли.