В НХЛ рассказали, какой зарплаты заслуживает Ничушкин по новому контракту

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Американский журналист Майкл Руссо после второго матча финала Кубка Стэнли провёл опрос по поводу того, какой зарплаты заслуживает российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин, у которого подходит к концу контракт с клубом из Денвера.
В НХЛ рассказали, какой зарплаты заслуживает Ничушкин по новому контракту
  • AP

Как сообщает Руссо в материале для The Athletic, один из влиятельных агентов считает, что россиянин заслуживает оклад в $5 млн, другой — от $4 млн до $5,5 млн, третий выразил мнение, что Ничушкин легко может рассчитывать на соглашение больше чем на $6 млн. Опрошенный тренер при этом сказал, что форвард должен получить контракт более чем на $5 млн.

Напомним, что по нынешнему двухлетнему истекающему контракту Ничушкин получает $2,5 млн за сезон. 

Во втором финальном матче плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:0) Ничушкин отметился дублем и был признан лучшим игроком матча.

Ранее тренер «Колорадо» Джаред Бернар заявил, что Ничушкин создан для игры в финале Кубка Стэнли.

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