Главный тренер «Колорадо»: Ничушкин создан для того, чтобы играть в финале Кубка Стэнли

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Бернар высказался об игре россиянина Валерия Ничушкина после второго матча финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Ничушкин создан для того, чтобы играть в финале. Я говорил раньше, что Валерий большой, длинный, сильный, быстрый, цепкий, голодный, беспощадный. Когда он оказывается с шайбой, он готов реализовать любой момент», — цитирует Бернара сайт НХЛ.

Встреча в Денвере на стадионе «Болл Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу «Колорадо». Дублем в матче отметился Валерий Ничушкин. Россиянин был признан лучшим игроком матча.

Счёт в серии стал 2-0. Следующий матч пройдёт 21 июня.

Ранее «Колорадо» установил рекорд по победам подряд в одном розыгрыше Кубка Стэнли.