«Колорадо» установил рекорд по победам подряд в одном розыгрыше Кубка Стэнли
Встреча в Денвере на стадионе «Болл Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев. Дублем в матче отметился россиянин Валерий Ничушкин.
Эта победа стала седьмой подряд для «Колорадо» в плей-офф НХЛ. Таким образом, клуб установил личный рекорд в одном розыгрыше Кубка Стэнли.
Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдёт 21 июня.
Ранее главный тренер «Тампы» прокомментировал разгромное поражение в финале Кубка Стэнли.