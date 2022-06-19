«Колорадо» установил рекорд по победам подряд в одном розыгрыше Кубка Стэнли

Во втором матче финала Кубка Стэнли команда «Колорадо Эвеланш» на своём льду одержала победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Встреча в Денвере на стадионе «Болл Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев. Дублем в матче отметился россиянин Валерий Ничушкин.

Эта победа стала седьмой подряд для «Колорадо» в плей-офф НХЛ. Таким образом, клуб установил личный рекорд в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдёт 21 июня.

Ранее главный тренер «Тампы» прокомментировал разгромное поражение в финале Кубка Стэнли.