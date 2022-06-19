Главный тренер «Тампы» прокомментировал разгромное поражение в финале Кубка Стэнли
«Это две хорошие команды, просто сегодня соперник сыграл на гораздо более высоком уровне, чем мы. Сейчас они играют на элитном уровне, а мы нет», — заявил Купер после матча.
Встреча в Денвере на стадионе «Болл Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу «Колорадо». Дублем в матче отметился россиянин Валерий Ничушкин.
Таким образом, счёт в серии стал 2-0. Следующий матч пройдёт 21 июня.
Ранее жена Малкина заявила, что не верит в шансы «Тампы» отыграться в финале Кубка Стэнли.