Главный тренер «Тампы» прокомментировал разгромное поражение в финале Кубка Стэнли

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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение во втором матче финала Кубка Стэнли от «Колорадо Эвеланш».

«Это две хорошие команды, просто сегодня соперник сыграл на гораздо более высоком уровне, чем мы. Сейчас они играют на элитном уровне, а мы нет», — заявил Купер после матча. 

Встреча в Денвере на стадионе «Болл Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу «Колорадо». Дублем в матче отметился россиянин Валерий Ничушкин.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0. Следующий матч пройдёт 21 июня.

Ранее жена Малкина заявила, что не верит в шансы «Тампы» отыграться в финале Кубка Стэнли.

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