Телеведущая Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, высказалась об итогах второго матча финала Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Колорадо», как швейцарские Bridges, — элитный механизм с космическим турбийоном, по которому переведённая на час назад «Тампа» опаздывала и всё время не успевала», — написала Кастерова в своём Telegram-канале.

Она также оценила шансы «Тампы» отыграться после двух поражений в финальной серии.

«Скажете, что, учитывая практику отыгрыша у ребят из «Тампы», рано ещё что-то говорить, но мне кажется не в этот раз», — добавила ведущая.

Встреча в Денвере на стадионе «Болл Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу «Колорадо». Таким образом, счёт в серии стал 2-0. Следующий матч пройдёт 21 июня.

Ранее Андрей Василевский установил антирекорд в плей-офф, впервые пропустив семь шайб.