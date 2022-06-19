Жена Малкина не верит в шансы «Тампы» отыграться в финале Кубка Стэнли

Короткая ссылка
Телеведущая Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, высказалась об итогах второго матча финала Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Колорадо», как швейцарские Bridges, — элитный механизм с космическим турбийоном, по которому переведённая на час назад «Тампа» опаздывала и всё время не успевала», — написала Кастерова в своём Telegram-канале.

Она также оценила шансы «Тампы» отыграться после двух поражений в финальной серии.

«Скажете, что, учитывая практику отыгрыша у ребят из «Тампы», рано ещё что-то говорить, но мне кажется не в этот раз», — добавила ведущая.

Встреча в Денвере на стадионе «Болл Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу «Колорадо». Таким образом, счёт в серии стал 2-0. Следующий матч пройдёт 21 июня.

Ранее Андрей Василевский установил антирекорд в плей-офф, впервые пропустив семь шайб.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить