Жена Малкина не верит в шансы «Тампы» отыграться в финале Кубка Стэнли
«Колорадо», как швейцарские Bridges, — элитный механизм с космическим турбийоном, по которому переведённая на час назад «Тампа» опаздывала и всё время не успевала», — написала Кастерова в своём Telegram-канале.
Она также оценила шансы «Тампы» отыграться после двух поражений в финальной серии.
«Скажете, что, учитывая практику отыгрыша у ребят из «Тампы», рано ещё что-то говорить, но мне кажется не в этот раз», — добавила ведущая.
Встреча в Денвере на стадионе «Болл Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу «Колорадо». Таким образом, счёт в серии стал 2-0. Следующий матч пройдёт 21 июня.
Ранее Андрей Василевский установил антирекорд в плей-офф, впервые пропустив семь шайб.