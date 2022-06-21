Главный тренер «Тампы» прокомментировал травму Кучерова

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал травму российского нападающего Никиты Кучерова в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

«Умные, сообразительные хоккеисты знают, что они делают со своей клюшкой. Мы все видели, что случилось. У меня пока нет информации о состоянии Кучерова», — заявил после матча тренер.

Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу «Тампы». Таким образом, команда сократила отставание в серии — 1-2. Четвёртый матч пройдёт 23 июня.

Кучеров в игре сделал две голевые передачи. При этом россиянин не смог продолжить матч из-за травмы и покинул лёд. Он получил повреждение после удара в спину от канадского защитника Девона Тэйвза.

Ранее «Колорадо» и «Тампа» повторили достижение финала 41-летней давности.