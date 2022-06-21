«Колорадо» и «Тампа» повторили достижение финала 41-летней давности

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В третьем матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду одержал победу над «Колорадо Эвеланш».

Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу «Тампы». Таким образом, команда сократила отставание в серии — 1-2. Четвёртый матч пройдёт 23 июня.

Первые два матча завершились со счётом 4:3 и 7:0 в пользу «Колорадо». В каждом из трёх матчей со старта серии забивалось как минимум семь голов. В последний раз подобное было в 1981 году, когда в финале играли «Нью-Йорк Айлендерс» и «Миннесота Норт Старз».

Ранее сообщалось, что в конце третьего матча финала Кубка Стэнли произошла драка.

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