«Колорадо» и «Тампа» повторили достижение финала 41-летней давности

В третьем матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду одержал победу над «Колорадо Эвеланш».

Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу «Тампы». Таким образом, команда сократила отставание в серии — 1-2. Четвёртый матч пройдёт 23 июня.

Первые два матча завершились со счётом 4:3 и 7:0 в пользу «Колорадо». В каждом из трёх матчей со старта серии забивалось как минимум семь голов. В последний раз подобное было в 1981 году, когда в финале играли «Нью-Йорк Айлендерс» и «Миннесота Норт Старз».

Ранее сообщалось, что в конце третьего матча финала Кубка Стэнли произошла драка.