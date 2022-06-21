В конце третьего матча финала Кубка Стэнли произошла драка

В третьем матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду одержал победу над «Колорадо Эвеланш».

Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу «Тампы». Таким образом, команда сократила отставание в серии — 1-2. Четвёртый матч пройдёт 23 июня.

За две минуты до окончания третьего периода произошла драка между нападающим Россом Колтоном и форвардом Логаном О'Коннором. Потасовка началась после того, как Никита Кучеров был травмирован после удара в спину от защитника Девона Тэйвза.

Ранее Кучеров в третьем финальном матче с «Колорадо» получил травму.