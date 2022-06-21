Главный тренер «Колорадо»: «Тампа» показала сегодня свой лучший хоккей, но не мы

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал поражение в третьем матче финала Кубка Стэнли от «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Мы побеждаем и проигрываем вместе, всей командой. Очевидно, «Тампа» показала сегодня свой лучший хоккей, но про нас нельзя сказать то же самое», — заявил на пресс-конференции Беднар.

Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу «Тампы». Таким образом, команда сократила отставание в серии — 1-2. Четвёртый матч пройдёт 23 июня.

Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами и стал второй звездой матча.

Ранее «Колорадо» и «Тампа» повторили достижение финала 41-летней давности.