Кучеров признан второй звездой матча «Тампа» — «Колорадо»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал второй звездой третьего матча финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу «Тампы». Таким образом, команда сократила отставание в серии — 1-2. Четвёртый матч пройдёт 23 июня.

Кучеров в матче отметился двумя голевыми передачами. При этом игрок не смог завершить матч из-за травмы, полученной после удара в спину от канадского защитника Девона Тэйвза.

Первой звездой игры стал Стивен Стэмкос, который забил шайбу и сделал голевую передачу.

Ранее сообщалось, что в конце третьего матча финала Кубка Стэнли произошла драка.