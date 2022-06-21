Кучеров признан второй звездой матча «Тампа» — «Колорадо»

Короткая ссылка
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал второй звездой третьего матча финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу «Тампы». Таким образом, команда сократила отставание в серии — 1-2. Четвёртый матч пройдёт 23 июня.

Кучеров в матче отметился двумя голевыми передачами. При этом игрок не смог завершить матч из-за травмы, полученной после удара в спину от канадского защитника Девона Тэйвза.

Первой звездой игры стал Стивен Стэмкос, который забил шайбу и сделал голевую передачу.

Ранее сообщалось, что в конце третьего матча финала Кубка Стэнли произошла драка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить