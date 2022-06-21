Кучеров признан второй звездой матча «Тампа» — «Колорадо»
Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу «Тампы». Таким образом, команда сократила отставание в серии — 1-2. Четвёртый матч пройдёт 23 июня.
Кучеров в матче отметился двумя голевыми передачами. При этом игрок не смог завершить матч из-за травмы, полученной после удара в спину от канадского защитника Девона Тэйвза.
Первой звездой игры стал Стивен Стэмкос, который забил шайбу и сделал голевую передачу.
Ранее сообщалось, что в конце третьего матча финала Кубка Стэнли произошла драка.