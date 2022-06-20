Фетисов считает, что третий матч финальной серии НХЛ будет ключевым

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от третьего матча финальной серии Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Фетисов считает, что третий матч финальной серии НХЛ будет ключевым
  • AP
  • © John Locher

«Не понаслышке знаю, что в Колорадо непросто играть. Не важно, кто проиграл со счётом 0:10 или 0:1. Кубок достаётся тем, кто выиграл четыре игры. Следующая игра важная. «Тампа-Бэй» просто так не отдаст эту игру. Скорее всего, игра будет ключевой в этой серии», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

«Колорадо» на своём льду нанёс разгромное поражение «Тампе» со счётом 7:0. Ничушкин оформил дубль и стал первой звездой матча. Счёт в серии до четырёх побед стал 2–0 в пользу команды из Денвера.

Третий матч серии пройдёт 21 июня. Начало — в 03:00 мск.

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