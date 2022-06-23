Тренер «Тампы» после поражения в овертайме от «Колорадо» ответил только на один вопрос

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джок Купер прокомментировал поражение своей команды в четвёртом матче финала Кубка Стэнли от «Колорадо Эвеланш».

После матча он согласился ответить только на один вопрос. Он заявил, что победный гол «Колорадо» не должен был засчитываться. Тренер добавил, что остальные комментарии даст завтра.

Встреча в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу «Колорадо».

Таким образом, «Колорадо» увеличил отрыв в серии — 3-1. Следующий матч пройдёт 25 июня в Денвере на стадионе «Болл-Арена».

Ранее Кемпер стал первым вратарём в истории НХЛ, который сделал голевой пас в овертайме финала Кубка Стэнли.