Кемпер — первый вратарь в истории НХЛ, который сделал голевой пас в овертайме финала Кубка Стэнли

Короткая ссылка
В четвёртом матче финала Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» в гостях обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Встреча в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей. Автором забитой шайбы в овертайме стал Назем Кадри. Результативную передачу сделал вратарь Дарси Кемпер.

Таким образом, он стал первым вратарём в истории НХЛ, который сделал голевой пас в овертайме финала Кубка Стэнли.

«Колорадо» увеличил отрыв в серии — 3-1. Следующий матч пройдёт 25 июня в Денвере на стадионе «Болл Арена».

Ранее Чирелли покинул лёд после того, как Киллорн задел его руку лезвием конька.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить