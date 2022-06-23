Кемпер — первый вратарь в истории НХЛ, который сделал голевой пас в овертайме финала Кубка Стэнли

В четвёртом матче финала Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» в гостях обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Встреча в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей. Автором забитой шайбы в овертайме стал Назем Кадри. Результативную передачу сделал вратарь Дарси Кемпер.

Таким образом, он стал первым вратарём в истории НХЛ, который сделал голевой пас в овертайме финала Кубка Стэнли.

«Колорадо» увеличил отрыв в серии — 3-1. Следующий матч пройдёт 25 июня в Денвере на стадионе «Болл Арена».

Ранее Чирелли покинул лёд после того, как Киллорн задел его руку лезвием конька.