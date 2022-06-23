Чирелли покинул лёд после того, как Киллорн задел его руку лезвием конька

В эти минуты проходит четвёртый матч Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш».

В конце второго периода нападающий «Тампы» Энтони Чирелли получил повреждение. Его лезвием конька задел одноклубник Алекс Киллорн. Хоккеист покинул лёд, но вернулся к третьему периоду.

Встреча между командами проходит в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена». Счёт после после третьего периода — 2:2. Игра во второй раз за серию перешла в овертайм.

Напомним, что в финальной серии «Колорадо» ведёт со счётом 2-1.

Ранее Энтони Чирелли забил самый быстрый гол в финалах Кубка Стэнли за последние 16 лет.