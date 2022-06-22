Брызгалов считает, что успехи вратаря Шестёркина в НХЛ не являются сюрпризом

Обладатель Кубка Стэнли вратарь Илья Брызгалов высказался об успехах голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22.

«Хочу поздравить Игоря: это большое достижение, я очень рад за него. Когда я увидел первый раз вживую его игру против «Филадельфии», то был поражён, настолько это удивительно талантливый, спокойный, технически хорошо оснащённый вратарь, который великолепно читает игру», — цитирует Брызгалова ТАСС.

По его мнению, у Шестёркина удачно складывается карьера, и это не вызывает никакого удивления. Брызгалов выразил надежду, что в дальнейшем у голкипера «Рейнджерс» всё будет в порядке, его ждёт долгая и великолепная карьера.

Шестёркин завоевал «Визина Трофи» — приз лучшему вратарю сезона НХЛ. Он стал третьим россиянином в истории, получившим награду. До него это удавалось только Сергею Бобровскому (2013 и 2017 годы) и Андрею Василевскому (2019 год).

Ранее Шестёркин рассказал историю, как ребёнок назвал его будущим обладателем «Везина Трофи».