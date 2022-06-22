По стопам Бобровского и Василевского: Шестёркин признан лучшим вратарём сезона в НХЛ

Игорь Шестёркин признан лучшим голкипером Национальной хоккейной лиги в нынешнем сезоне. На первое место его поставили 29 из 32 генеральных менеджеров клубов. Он стал третьим россиянином (вслед за Сергеем Бобровским и Андреем Василевским), которому удалось завоевать «Везина Трофи». Также вратарь «Рейнджерс» претендовал и на приз самому ценному игроку лиги, но «Харт Трофи» достался нападающему «Торонто» Остону Мэттьюсу.

Пока «Тампа-Бэй» и «Колорадо» ведут ожесточённую борьбу за Кубок Стэнли, Национальная хоккейная лига раздала игрокам индивидуальные награды по итогам регулярного чемпионата. И конечно же, российские болельщики в первую очередь рассчитывали увидеть среди победителей голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина, который на протяжении всего сезона впечатлял великолепной игрой не только зрителей, но и партнёров по команде.

«Всегда отлично иметь такого вратаря, которому в принципе осталось только начать забивать», — пошутил однажды на пресс-конференции его одноклубник Артемий Панарин.

Надёжность россиянина действительно впечатляет. В регулярном чемпионате он сумел вместе с партнёрами одержать 36 побед в 53 матчах и был одним из лучших по двум статистическим показателям: коэффициенту надёжности — 2,07 и проценту отражённых бросков — 93,5%. В итоге «Рейнджерс» стали второй командой в лиге по количеству пропущенных шайб — 207. Меньше только у «Каролины» — 202.

В плей-офф статистика Шестёркина хуже не стала. И огромная заслуга Игоря в том, что «Рейнджерс» добрался до финала Восточной конференции, где проиграл «Тампе» со счётом 2-4 в серии. По мнению форварда Криса Крайдера, некоторые матчи команда выигрывала только благодаря россиянину.

«Очевидно, что это безусловно заслуженная победа. Весь год он был нашим лучшим игроком. Без него мы бы точно не были там, где оказались сейчас. Он помогал нам идти вперед и в одиночку выигрывал матчи. Я отдаю свой голос ему, если это на что-то влияет», — говорил Крайдер после того, как россиянина номинировали.

Однако мнение хоккеистов в данном случае не учитывалось. Обладатель награды лучшему вратарю сезона «Везина Трофи» традиционно определялся голосованием генеральных менеджеров клубов. Впрочем, и они оказались единодушны в своём решении: Шестёркин заработал 154 балла, с большим отрывом опередив ближайшего преследователя — Якоба Маркстрёма из «Калгари» (53). Интересно, что 29 специалистов из 32 поставили голкипера «Рейнджерс» на первое место.

Таким образом, Игорь стал третьим российским вратарём, завоевавшим трофей. До него это удавалось Сергею Бобровскому и Андрею Василевскому. Голкипер «Тампы», к слову, на этот раз стал пятым — в голосовании он набрал 14 очков. Следом за стеной «Лайтнинг» расположился выступающий за «Айлендерс» Илья Сорокин (11).

На церемонии Шестёркин признался, что вручаемый ему трофей — заслуга всей команды и тренеров в том числе, а также поблагодарил родителей и жену за поддержку. Кроме того, он заявил, что минувший сезон получился для него богатым на события, так как они с женой ждут первенца.

«Для меня это очень много значит. Когда я дебютировал в НХЛ, то и не помышлял о подобном, но иногда ты всё же задумываешься: «Может, у меня есть шанс». Я не участвовал в первой предсезонной игре против «Айлендерс». Во втором периоде какой-то ребёнок показал мне мою фотографию, на которой было написано: «Будущему обладателю «Везина Трофи»… И я подумал: «А почему бы и нет? У нас вполне подходящая для этого команда». Все мне очень помогли. Это командная победа», — приводит слова Шестёркина официальный сайт НХЛ.

Однако осадок от неудачи в полуфинале Кубка Стэнли у Игоря всё же остался. По его словам, после поражения теперь сложно следить за борьбой «Тампы» и «Колорадо».

«Да, наблюдать за финалом Кубка Стэнли со стороны очень тяжело, потому что у нас отличная команда и мы заслуживали сыграть в финале. Думаю, для нас это был хороший опыт, в следующем сезоне мы станем сильнее», — добавил голкипер.

Первыми с победой Шестёркина поздравили хоккеисты «Рейнджерс», которые записали для него небольшое видео. Не обошлось и без шуточек от Панарина.

«Эй, Шести! Поздравляю, приятель! Продолжай в том же духе. Ты заслужил эту награду. Спасибо и мне за мои блок-шоты, верно? Хорошего лета», — сказал россиянин.

Претендовал Шестёркин и на «Харт Трофи», который вручается самому ценному игроку сезона. Однако этот приз достался нападающему «Торонто» Остону Мэттьюсу. В голосовании он набрал 1630 очков, вторым стал Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (1111), а Шестёркин — лишь третьим (738). Седьмое место у форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова (126), десятое — у нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина (10).

Интересно, что Мэттьюс стал первым игроком «Мейпл Лифс» за 67 лет, победившим в данной номинации. Последним обладателем «Харт Трофи» до него был Тед Кеннеди в сезоне-1954/55.

В символической сборной игроков сезона-2021/22 из россиян также нашлось место только Шестёркину. Ему составили компанию Роман Йози («Нэшвилл»), Кейл Макар («Колорадо»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Митчелл Марнер («Торонто») и Джонни Годро («Калгари»).