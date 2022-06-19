Кожевников считает, что в финальной серии Кубка Стэнли всё решит третий матч

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился впечатлениями от финальной серии «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Не знаю, что случилось с «Тампой». У них всё время что-то случается, идут по графику. Посмотрим, что будет в третьей игре, которая решит всё. «Колорадо» — очень хорошая команда», — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».

Встреча в Денвере на стадионе «Болл Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу «Колорадо». Таким образом, «Тампа» потерпела самое крупное поражение в финале Кубка Стэнли впервые с 1991 года.

Счёт в серии стал 2-0. Следующий матч пройдёт 21 июня.

Ранее главный тренер «Тампы» заступился за Василевского после разгрома от «Колорадо».