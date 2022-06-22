Мэттьюс стал обладателем награды «Харт Трофи», обойдя в голосовании Шестёркина

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал обладателем награды «Харт Трофи», вручаемой наиболее ценному игроку сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Хоккеист набрал 1630 очков. В голосовании он опередил Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз» (1111) и Игоря Шестёркина из «Нью-Йорк Рейнджерс» (738).

В сезоне-2021/22 россиянин провёл 53 матча, в шести из которых он оставил свои ворота в неприкосновенности. В среднем он отражал 93,5% бросков, пропуская 2,07 шайбы за матч.

«Рейнджерс» вместе с Шестёркиным дошёл до финала Восточной конференции, где уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4).

Ранее Шестёркин стал лучшим вратарём сезона в НХЛ.