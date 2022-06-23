Хедман — первый защитник в XXI веке с голами в трёх финалах Кубка Стэнли подряд
На 31-й минуте матча игрок «Тампы» Виктор Хедман забросил вторую шайбу за свою команду. Таким образом, он стал первым защитником в XXI веке с голами в трёх финалах Кубка Стэнли подряд.
Встреча между командами проходит в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена». Счёт после второго периода — 2:2.
Напомним, что в финальной серии «Колорадо» ведёт со счётом 2-1.
Ранее Энтони Чирелли забил самый быстрый гол в финалах Кубка Стэнли за последние 16 лет.