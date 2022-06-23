Хедман — первый защитник в XXI веке с голами в трёх финалах Кубка Стэнли подряд

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В эти минуты проходит четвёртый матч Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш».

На 31-й минуте матча игрок «Тампы» Виктор Хедман забросил вторую шайбу за свою команду. Таким образом, он стал первым защитником в XXI веке с голами в трёх финалах Кубка Стэнли подряд.

Встреча между командами проходит в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена». Счёт после второго периода — 2:2.

Напомним, что в финальной серии «Колорадо» ведёт со счётом 2-1.

Ранее Энтони Чирелли забил самый быстрый гол в финалах Кубка Стэнли за последние 16 лет.

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