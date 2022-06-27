Хоккеисты «Тампы» уверены, что в моменте второго гола «Колорадо» было нарушение

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В эти минуты «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает на своём льду «Колорадо Эвеланш» в рамках шестого матча финала Кубка Стэнли.

Встреча проходит в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Счёт в третьем периоде — 2:1 в пользу гостей.

Вторую шайбу «Колорадо» забил Арттури Лехконен. Хозяева уверены в том, что в моменте гола было нарушение на форварде команды Пьере-Эдуарде Белльмаре. Игроки эмоционально отреагировали на взятие ворот.

Счёт в серии — 3-2 в пользу «Колорадо».

Ранее Андрей Василевский обошёл Гранта Фюра по количеству отражённых бросков в финалах Кубка Стэнли.

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