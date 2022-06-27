Василевский обошёл Фюра по количеству отражённых бросков в финалах Кубка Стэнли

В рамках шестого матча финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает на своём льду «Колорадо Эвеланш».

Встреча проходит в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Счёт после второго периода — 2:1 в пользу гостей.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил все восемь бросков в первом периоде. По этому показателю он обогнал Гранта Фюра и вышел на шестое место в истории финалов плей-офф.

Счёт в серии — 3-2 в пользу «Колорадо».

Ранее Никита Кучеров вышел на первое место по голам в большинстве в истории «Тампы» в Кубке Стэнли.