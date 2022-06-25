Кучеров вышел на первое место по голам в большинстве в истории «Тампы» в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился новым достижением после пятого матча финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Тампы». Нападающий Никита Кучеров записал на свой счёт забитую шайбу.

Для россиянина этот гол стал 18-м в большинстве в истории «Тампы» в Кубке Стэнли. По данному показателю он вышел на первое место в истории франшизы в турнире.

«Тампа» сократила отставание в финальной серии — 2-3. Следующий матч пройдёт 27 июня.

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