Сергачёв обогнал Фетисова и Ковальчука по очкам в плей-офф НХЛ

Российский хоккеист «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв отметился новым достижением после пятого матча финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Тампы». Сергачёв отметился двумя результативными передачами во встрече.

Для россиянина это очко стало 29-м в плей-офф НХЛ. По данному показателю он обогнал Вячеслава Фетисова и Илью Ковальчука. Среди российских хоккеистов Кучеров занимает 26-е место по очкам. Лидер — Евгений Малкин (180 очков).

«Тампа» сократила отставание в финальной серии — 2-3. Следующий матч пройдёт 27 июня.

Ранее Никита Кучеров вышел на третье место среди россиян по голам в плей-офф НХЛ.