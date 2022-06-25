Сергачёв обогнал Фетисова и Ковальчука по очкам в плей-офф НХЛ
Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Тампы». Сергачёв отметился двумя результативными передачами во встрече.
Для россиянина это очко стало 29-м в плей-офф НХЛ. По данному показателю он обогнал Вячеслава Фетисова и Илью Ковальчука. Среди российских хоккеистов Кучеров занимает 26-е место по очкам. Лидер — Евгений Малкин (180 очков).
«Тампа» сократила отставание в финальной серии — 2-3. Следующий матч пройдёт 27 июня.
Ранее Никита Кучеров вышел на третье место среди россиян по голам в плей-офф НХЛ.