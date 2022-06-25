Гол Кучерова, два паса Сергачёва и 35 сейвов Василевского: «Тампа» обыграла «Колорадо» в пятом матче финала Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй» в гостях взяла верх над «Колорадо» в пятом матче финала плей-офф НХЛ, а одними из главных героев встречи стали российские хоккеисты. Никита Кучеров забросил первую шайбу в серии, Михаил Сергачёв отметился двумя результативными передачами, а Андрей Василевский отразил 94,5% бросков и был признан третьей звездой. В свою очередь, форвард Валерий Ничушкин поучаствовал в обоих результативных атаках хозяев и повторил клубный рекорд «Эвеланш» по числу голов в финале Кубка Стэнли.

За последние годы «Тампа» уже не раз оказывалась в опасной близости от вылета. В 2021-м она находилась в шаге от проигрыша «Айлендерс» в полуфинале Восточной конференции, а в нынешнем году уступала со счётом 1:3 в серии с «Торонто». Но каждый раз подопечным Джона Купера удавалось собираться и брать верх в ключевой момент, причём каждый раз с минимальной разницей в счёте. И чтобы сохранить шансы на завоевание третьего Кубка Стэнли подряд, им было необходимо вновь повторить это в гостевом противостоянии с «Колорадо», в случае успеха способного поставить эффектную точку в одном из ярчайших сезонов в истории лиги.

В преддверии этой встречи в активе хозяев значилась 71 победа в сезоне с учётом регулярки и плей-офф. А ещё одна позволяла «Эвеланш» не только прервать гегемонию «Лайтнинг» и стать трёхкратными обладателями трофея, но и повторить рекорд по числу выигранных матчей за соревновательный год. Ранее в 72-х брали верх лишь три команды, а в последний раз эта планка покорялась легендарному «Детройту» с русской пятёркой. Тогда Сергей Фёдоров и компания были сильнее противников в 62 играх чемпионата, но в походе за Кубком оступились в финале Западной конференции. Причём были биты именно «Колорадо».

И были все предпосылки к тому, что всё решится на «Болл Арене». В финале «Колорадо» смотрелось впечатляюще и буквально перемалывало соперников, подуставших из-за затяжных дуэлей с «Торонто» и «Рейнджерс». По числу бросков они на треть превосходили конкурентов (114:110), да и Андрей Василевский действовал не на привычно заоблачном уровне. Пусть статистику ему солидно подпортила вторая встреча, в ходе которой он пропустил семь раз, но дело было не только в низком проценте надёжности (88,8%). Россиянин стал чуть реже выручать и пропускать необязательные голы, и это вместе с колоссальным невезением в отдельных эпизодах. А ведь именно он рассматривался как один из икс-факторов в этой серии.

Но проблема была не только в этом. Неуверенно действовали защитники, остро ощущалось отсутствие травмированного Брэйдена Пойнта, да и Никита Кучеров вряд ли был доволен своим выступлением против «Эвеланш». В финале он набрал три очка и при этом не отметился ни одной заброшенной шайбой, пропустив вперёд Кейла Макара в гонке бомбардиров. И чтобы сохранить шансы на завоевание «Конн Смайт Трофи», ему было необходимо подтверждать звание одного из лучших хоккеистов по игре в решающих встречах. С 2014 года он занимал второе место по числу очков в матчах, когда его коллектив находился в шаге от вылета (19), уступая лишь Евгению Малкину (20).

Но чтобы сокрушить такого мощного оппонента, требовалась поддержка и других исполнителей. И одним из проявивших себя с лучшей стороны стал Михаил Сергачёв, довольно блекло смотревшийся в серии с «Колорадо». В концовке противостояния с «Рейнджерс» он выглядел впечатляюще и набрал три очка (1 + 2) в последних двух матчах, но в финале был не так ярок и лишь однажды ассистировал одноклубникам. Но в ключевой момент он собрался и принял непосредственное участие сразу в двух голах «Лайтнинг».

На 16-й минуте именно Сергачёв начал атаку гостей, завершившуюся точным броском его партнёра по оборонительной паре — Яна Рутты. Россиянин совершил вираж за собственными воротами и собрал на себе сразу двух соперников, после чего отдал пас на свободного Кори Перри. Опытный канадец расширил фронт атаки и запустил в прорыв чешского защитника, а тот что есть силы бросил. Дарси Кемпер продемонстрировал, почему пока не относится к элите вратарского цеха, и позволил шайбе пройти над щитком.

Но уже в начале второго периода хозяева сумели восстановить паритет. Наброс Кейла Макара и так был крайне неприятным, а рикошет от руки Росса Колтона и вовсе спутал все карты Василевскому. Шайба прошла чуть ниже ловушки и отскочила прямо к поджидавшему её на пятаке Валерию Ничушкину. Нападающий «Эвеланш» не промахнулся и оформил четвёртый гол в финале Кубка Стэнли, повторив клубный рекорд Джо Сакика.

Равный счёт на табло продержался чуть более трёх минут. Всё тот же Макар получил удаление за подножку и присоединился к Джей Ти Комферу и Алексу Киллорну на скамейке штрафников, вследствие чего «Лайтнинг» остались вчетвером против троих оппонентов. И не упустили свой шанс. Кучеров разыграл незамысловатую двоечку со Стэмкосом, открылся прямо напротив створа и мощнейшим щелчком застал врасплох Кемпера. Никита не только открыл счёт заброшенным шайбам в финале, но и установил рекорд «Тампы» по голам в большинстве в Кубке Стэнли. При этом в списке лучших российских снайперов плей-офф он сравнялся с Сергеем Фёдоровым (оба — по 52), а выше расположились лишь тот же Малкин (67) и Александр Овечкин (72).

На перерыв «Лайтнинг» ушли с минимальным преимуществом в счёте, но это вряд ли позволяло быть спокойными за результат. К этому моменту они уже позволили «Эвеланш» 26 раз побеспокоить Василевского и стоило ожидать, что в заключительном периоде хозяева пойдут на штурм. Эти опасения полностью подтвердились. Подопечные Джареда Беднара не только сходу пошли вперёд, но ещё и быстро добились желаемого. Причём комбинация была похожа на ту, что привела к первому голу. Ничушкин снабдил пасом Макара и отправился толкаться на пятаке, пока тот нанёс кистевой бросок. Но на этот раз ему даже не потребовалось подправлять шайбу в ворота. Помог защитник гостей Эрик Чернак, от конька которого та предательски пролетела между щитков российского голкипера.

Казалось, «Колорадо» вот-вот дожмёт «Тампа», но той удалось собраться и ударно провести концовку встречи. Причём вновь не обошлось без россиян. Пусть отличиться Сергачёву помешала крестовина, без второго очка он со льда не ушёл. За шесть с половиной минут до конца он поучаствовал в эффектной многоходовой комбинации, которую завершил рекордсмен флоридцев по победным голам в плей-офф — Ондржей Палат. Чех в 12-й раз стал автором решающего броска и продлил серию до шестого матча. При этом атаку начал не кто иной как Кучеров, в одиночку прорвавшийся в зону соперников.

В итоге именно Палат был признан первой звездой встречи, а компанию в тройке ему составили Макар и Василевский. Несмотря на два пропущенных гола, россиянин выглядел более чем впечатляюще и отразил 94,5% бросков (35 из 37), продемонстрировав привычные для самого себя показатели. Это позволило ему одержать 30-ю гостевую победу в плей-офф, что ранее удавалось лишь девяти коллегам по амплуа. Лидирует легендарный Патрик Руа (63).