Василевский признан третьей звездой пятого матча финала Кубка Стэнли

Короткая ссылка
Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вошёл в тройку лучших по итогам пятого матча финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Тампы». Василевский отразил 35 бросков из 37 и стал третьей звездой встречи.

Второй звездой матча был признан нападающий «Колорадо» Кейл Макар, который забил шайбу и сделал голевую передачу. Первой звездой стал автор победного гола нападающий «Тампы» Ондржей Палат.

Таким образом, «Тампа» сократила отставание в финальной серии — 2-3. Следующий матч пройдёт 27 июня.

Ранее Никита Кучеров вышел на первое место по голам в большинстве в истории «Тампы» в Кубке Стэнли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить