Василевский признан третьей звездой пятого матча финала Кубка Стэнли
Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Тампы». Василевский отразил 35 бросков из 37 и стал третьей звездой встречи.
Второй звездой матча был признан нападающий «Колорадо» Кейл Макар, который забил шайбу и сделал голевую передачу. Первой звездой стал автор победного гола нападающий «Тампы» Ондржей Палат.
Таким образом, «Тампа» сократила отставание в финальной серии — 2-3. Следующий матч пройдёт 27 июня.
Ранее Никита Кучеров вышел на первое место по голам в большинстве в истории «Тампы» в Кубке Стэнли.