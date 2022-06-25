Василевский признан третьей звездой пятого матча финала Кубка Стэнли

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вошёл в тройку лучших по итогам пятого матча финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Тампы». Василевский отразил 35 бросков из 37 и стал третьей звездой встречи.

Второй звездой матча был признан нападающий «Колорадо» Кейл Макар, который забил шайбу и сделал голевую передачу. Первой звездой стал автор победного гола нападающий «Тампы» Ондржей Палат.

Таким образом, «Тампа» сократила отставание в финальной серии — 2-3. Следующий матч пройдёт 27 июня.

Ранее Никита Кучеров вышел на первое место по голам в большинстве в истории «Тампы» в Кубке Стэнли.