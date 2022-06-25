Макар гневно отреагировал на судейское решение в пятом матче финала Кубка Стэнли

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в пятом матче финала Кубка Стэнли.

Встреча в Денвере (США) на стадионе «Болл Арена» завершилась со счётом 3:2.

Игрок хозяев Кейл Макар в одном из эпизодов вышел один на один с голкипером «Тампы» Андреем Василевским. Российский вратарь отразил его удар. В момент прохода Макара один из игроков ударил его клюшкой, но арбитры не зафиксировали нарушение. Сам Макар гневно отреагировал на решение судей.

Таким образом, «Тампа» сократила отставание в финальной серии — 2-3.

Ранее сообщалось, что Андрей Василевский был признан третьей звездой пятого матча финала Кубка Стэнли.

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