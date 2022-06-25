Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Колорадо» и сократить отставание в серии
Встреча в Денвере (США) на стадионе «Болл Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В составе победителей забитой шайбой отметился российский нападающий Никита Кучеров. Его соотечественник Михаил Сергачёв сделал две результативные передачи.
В составе «Колорадо» гол на свой счёт записал россиянин Валерий Ничушкин.
Таким образом, «Тампа» сократила отставание в финальной серии — 2-3.
Ранее Никита Кучеров вышел на третье место среди россиян по голам в плей-офф НХЛ.