Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Колорадо» и сократить отставание в серии

Короткая ссылка
«Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в пятом матче финала Кубка Стэнли.

Встреча в Денвере (США) на стадионе «Болл Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. 

В составе победителей забитой шайбой отметился российский нападающий Никита Кучеров. Его соотечественник Михаил Сергачёв сделал две результативные передачи. 

В составе «Колорадо» гол на свой счёт записал россиянин Валерий Ничушкин.

Таким образом, «Тампа» сократила отставание в финальной серии — 2-3.

Ранее Никита Кучеров вышел на третье место среди россиян по голам в плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить