Фетисов: «Тампе» будет тяжело отыграться в финале Кубка Стэнли
- РИА Новости
«Тяжело с 1-3 в финале отыгрываться. Хотя ещё раз: очень непросто играть в Колорадо, там большая высота: 1,6 тыс. м. Получится ли отыграться у «Тампы»? Не знаю, разные примеры были. Но это будет тяжело сделать», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».
Встреча в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу «Колорадо».
Таким образом, «Колорадо» увеличил отрыв в серии — 3-1. Следующий матч пройдёт 25 июня в Денвере на стадионе «Болл Арена».
Ранее НХЛ выступила с заявлением по поводу спорного гола Кадри в овертайме.