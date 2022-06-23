Фетисов: «Тампе» будет тяжело отыграться в финале Кубка Стэнли

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал победу «Колорадо Эвеланш» над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Фетисов: «Тампе» будет тяжело отыграться в финале Кубка Стэнли
  • РИА Новости

«Тяжело с 1-3 в финале отыгрываться. Хотя ещё раз: очень непросто играть в Колорадо, там большая высота: 1,6 тыс. м. Получится ли отыграться у «Тампы»? Не знаю, разные примеры были. Но это будет тяжело сделать», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Встреча в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу «Колорадо».

Таким образом, «Колорадо» увеличил отрыв в серии — 3-1. Следующий матч пройдёт 25 июня в Денвере на стадионе «Болл Арена».

Ранее НХЛ выступила с заявлением по поводу спорного гола Кадри в овертайме.

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