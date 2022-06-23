НХЛ выступила с заявлением по поводу спорного гола Кадри в овертайме
- AP
«Обсуждая победный гол, каждый из судей сообщил, что не увидел нарушения численного состава во время игры. Это решение, которое не подлежит просмотру ни в видеокомнате, ни судьями на льду», — говорится в заявлении НХЛ.
Встреча в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей. Автором забитой в овертайме шайбы стал Назем Кадри.
После матча в интернете стали обсуждать возможное нарушение численного состава «Колорадо» перед победной шайбой в овертайме. В момент гола на льду находились шесть полевых игроков гостей.
«Колорадо» увеличил отрыв в серии — 3-1. Следующий матч пройдёт 25 июня в Денвере на стадионе «Болл Арена».
Ранее сообщалось, что Кадри не сразу заметил, что забросил победную шайбу в овертайме.