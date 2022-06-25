Ничушкин повторил рекорд «Колорадо» по голам в финальной серии Кубка Стэнли

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился новым достижением в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Встреча проходит в Денвере на стадионе «Болл-Арена». Счёт после второго периода — 2:1 в пользу «Тампы».

За «Колорадо» забитой шайбой отметился Ничушкин. Благодаря этому голу он повторил рекорд «Колорадо» по голам в финальной серии Кубка Стэнли — четыре шайбы. До него это удавалась только двум хоккеистам: Джо Сакику и Алексу Тангуэю.

«Колорадо» ведёт в счёте в финальной серии — 3-1.

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