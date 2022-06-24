НХЛ заключила одно из крупнейших лицензионных соглашений в истории лиги с NFT-платформой

Исполнительный вице-президент НХЛ по развитию Дейв Лихански сообщил, что NFT-платформа Sweet стала официальным партнёром Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Ассоциации игроков и Ассоциации выпускников в рамках одной из крупнейших лицензионных сделок в истории лиги.

«Что действительно заставило нас выбрать Sweet — это их готовность создать что-то специальное для НХЛ и наших болельщиков, а не подключаться к мультиспортивному рынку. Всё прошлое, настоящее и будущее будет находиться на одном рынке», — приводит слова Лихански ESPN.

Отмечается, что среди запланированных инноваций NFT будут: специальные наборы, игровые возможности для сбора трофеев, интерактивные 3D-комнаты с наградами, которыми пользователи смогут делиться между собой. Также должны будут появиться различные квесты и задания для поднятия вовлечённости болельщиков.

NFT (non-fungible token, или невзаимозаменяемые токены) — родственные криптовалютам цифровые активы, представляющие собой зафиксированное в распределённом реестре (блокчейне) право собственности, своего рода цифровой паспорт объекта.

Ранее сообщалось, что КХЛ запускает проект KHL.cards на маркетплейсе ведущей международной блокчейн-экосистемы Binance NFT, в рамках которого запланирован выпуск эксклюзивных хоккейных карточек.