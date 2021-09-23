КХЛ начинает выпуск эксклюзивных хоккейных NFT-карточек

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) запускает проект KHL.cards на маркетплейсе ведущей международной блокчейн-экосистемы Binance NFT, в рамках которого запланирован выпуск эксклюзивных хоккейных карточек.
КХЛ начинает выпуск эксклюзивных хоккейных NFT-карточек
  • РИА Новости

Планируется запустить карточки нескольких типов. Они будут отражать яркие фрагменты игровых эпизодов в классическом или анимированном формате, кадры с Матчей звёзд КХЛ, детализированные изображения спортивных наград или самих чемпионов, сообщает пресс-служба КХЛ.

Карточки будут включать изображения таких известных спортсменов, как Марко Анттила, Константин Окулов, Вадим Шипачёв, Сергей Широков, и многих других.

Ценность карточки будет определяться её категорией, от бронзы до платины: чем более редкая карточка, тем дороже она будет стоить. Тип карточки будет определять то, что они отображают. Это либо какие-то моменты игр или изображения известных спортсменов. В настоящее время на маркетплейсе доступны 20 NFT-карточек разных категорий.

NFT (non-fungible token) или невзаимозаменяемые токены — родственные криптовалютам цифровые активы, представляющие собой зафикисированное в распределенном реестре (блокчейне) право собственности, своего рода «цифровой паспорт» объекта.

Техническим провайдером КХЛ по проекту KHL.cards выступает холдинг Block-chain.com.

Ранее сообщалось, что магнитогорский «Металлург» одержал пятую победу подряд со старта сезона КХЛ.

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