НХЛ — о Василевском: это чемпионский вратарь

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Обозреватель Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Тим Кэмпбелл высказался об игре российского вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.
НХЛ — о Василевском: это чемпионский вратарь
  • AP

«Это была ещё одна сильная игра в плей-офф для вратаря «Тампы». Он сделал 28 сейвов в шестой игре финала. Это чемпионский вратарь, даже несмотря на поражение», — заявил Кэмпбелл.

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Тампу» в финальной серии плей-офф НХЛ и стал обладателем Кубка Стэнли — 2022.

Шестая встреча в Тампе на стадионе «Амали-Арена» завершилась со счётом 2:1. Таким образом, счёт в серии стал 4-2.

Ранее защитник «Колорадо» Кейл Макар был признан MVP плей-офф НХЛ.

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