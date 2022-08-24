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Бэкстрём: договорились с Овечкиным не обсуждать события на Украине

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Шведский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бэкстрём рассказал, как будут строится его отношения с капитаном столичной команды Александром Овечкиным в свете ситуации на Украине.
Бэкстрём: договорились с Овечкиным не обсуждать события на Украине
  • AFP

«Мы с Ови решили, что не будем говорить о политике и о том, что происходит на Украине. В раздевалке то же самое, об этом никто не говорит», — цитирует Бекстрёма Iltalehti.

Ранее Овечкин дал понять, что не чувствует проявления русофобии за границей.

36-летний форвард является воспитанником московского «Динамо». В составе «Вашингтона» он выиграл Кубок Стэнли сезона-2017/18.

Овечкин (780 шайб) занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил шансы Овечкина стать лучшим снайпером в истории НХЛ.



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