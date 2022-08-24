Бэкстрём: договорились с Овечкиным не обсуждать события на Украине
- AFP
«Мы с Ови решили, что не будем говорить о политике и о том, что происходит на Украине. В раздевалке то же самое, об этом никто не говорит», — цитирует Бекстрёма Iltalehti.
Ранее Овечкин дал понять, что не чувствует проявления русофобии за границей.
36-летний форвард является воспитанником московского «Динамо». В составе «Вашингтона» он выиграл Кубок Стэнли сезона-2017/18.
Овечкин (780 шайб) занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил шансы Овечкина стать лучшим снайпером в истории НХЛ.