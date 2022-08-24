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НХЛ планирует провести Кубок мира в 2024 году

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с профсоюзом хоккеистов лиги (NHLPA) рассматривает возможность проведения Кубка мира в 2024 году.
НХЛ планирует провести Кубок мира в 2024 году
  • Gettyimages.ru

«Мы уже вышли на рынок с планом проведения Кубка мира в феврале 2024 года. Мы по-прежнему хотим, чтобы одна группа провела матчи предварительного раунда в Европе, а другая — в Северной Америке», — цитирует заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли официальный сайт организации.

Он также подчеркнул, что полуфинальные матчи турнира и финал будут перенесены в другой город США.

Уточняется, что турнир будет проходить в течение 15 дней.

Кубок мира проводился в 1996, 2004 и 2016 годах. Победу на турнире в 2016-м одержала сборная Канады.

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что сборные России и Белоруссии сохранят места в высшем дивизионе чемпионата мира.

 

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