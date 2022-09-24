Генменеджер «Миннесоты»: возвращение в США для Капризова оказалось сложнее, чем мы ожидали

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Билл Герин прокомментировал сложности российского нападающего Кирилла Капризова со въездом в США.

«Возвращение в США оказалось сложнее, чем мы ожидали, но, уверен, это не должно сильно сказаться на нём. Мы получили помощь от некоторых друзей в Вашингтоне, очень благодарны за это. Кирилл был очень терпелив. Это действительно тяжёлое время для него. Мы просто рады, что он здесь», — цитирует Герина The Rink Live.

По его словам, Капризов находится в безопасности в США. При этом Герин отметил, что российский нападающий полностью сосредоточен на хоккее.

Летом 2022 года Капризов дважды пытался пересечь границу США, но ему отказывали в этом. Главной проблемой стало оформление рабочей визы. В начале августа российскому нападающему удалось вернуться в расположение клуба.

Капризов в сентябре 2021 года подписал пятилетний контракт с «Миннесотой». В минувшем сезоне 25-летний хоккеист в 81 матче регулярного чемпионата набрал 108 (47 + 61) очков. Нападающий занял пятую строчку в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ.

Ранее главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро высказался об уровне игры российского нападающего Андрея Кузьменко.