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Главный тренер «Ванкувера» сравнил Кузьменко с Овечкиным

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Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро высказался об уровне игры российского нападающего Андрея Кузьменко.
Главный тренер «Ванкувера» сравнил Кузьменко с Овечкиным
  • AP

«Как только я увидел его в первый же день, я сказал: «Если этот парень так хорош, как его рекламируют, он поставит на уши весь город!» Не люблю приводить сравнения, но бросок Кузьменко очень похож на бросок Овечкина из левого круга вбрасывания», — цитирует Будро Sportsnet.

По его словам, российский нападающий производит хорошее впечатление на тренировках команды.

26-летний хоккеист тренируется в звене с Элиасом Петтерссоном и Ильёй Михеевым.

Кузьменко перешёл в «Ванкувер» летом 2022 года. В предыдущем сезоне нападающий выступал за санкт-петербургский СКА, в составе которого провёл 45 матчей и набрал 53 (20 + 33) очка.

Ранее сообщалось, что российский нападающий Никита Сошников подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс».

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